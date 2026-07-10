Vicentino – Si ribalta con la motoagricola: 43enne elitrasportato in gravi condizioni al San Bortolo

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, venerdì 10 luglio, a Monte di Malo, dove un uomo di 43 anni è rimasto seriamente ferito dopo il ribaltamento della motoagricola che stava conducendo lungo via Porra.

L’allarme è scattato intorno alle 11.50. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava percorrendo un tratto in pendenza quando avrebbe improvvisamente perso stabilità, iniziando a ribaltarsi. Accortosi del pericolo, il conducente avrebbe tentato di mettersi in salvo lanciandosi dal veicolo per evitare di rimanere schiacciato.

Il tentativo non è però bastato a evitare le conseguenze dell’incidente. Nella caduta il 43enne ha riportato diversi traumi, tali da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso di Verona Emergenza. Dopo essere stato stabilizzato sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva (ICU).

Le sue condizioni sono state giudicate gravi.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno determinato la perdita di stabilità della motoagricola.