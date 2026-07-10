Mondiali, la Francia si aggiudica il ‘derby africano’ con il Marocco: Bleus in semifinale, tensione evitata nelle città italiane

La Francia conquista il cosiddetto derby africano dei quarti di finale del Mondiale 2026, superando il Marocco per 2-0 e confermandosi una delle principali candidate alla conquista del titolo iridato. Il successo dei Bleus evita anche i possibili festeggiamenti e i timori di disordini che avevano portato diverse città italiane a predisporre servizi di vigilanza rafforzati in vista dell’eventuale vittoria della nazionale marocchina.

La sfida è stata definita da molti il “derby africano” anche per la composizione della nazionale francese. La quasi totalità dei Bleus ha infatti origini familiari in Paesi africani, in particolare nelle ex colonie francesi del Maghreb e dell’Africa subsahariana. È una diretta conseguenza della storia coloniale della Francia e dei successivi flussi migratori, che hanno trasformato il calcio francese in uno dei più multiculturali al mondo. Di fronte c’era il Marocco, rappresentante del continente africano, in un confronto che per molti osservatori ha assunto anche un forte valore simbolico, andando oltre il semplice aspetto sportivo.

Sul campo, però, non c’è stata storia. Dopo un primo tempo equilibrato, la qualità dei francesi è emersa nella ripresa: Kylian Mbappé ha sbloccato il risultato al 60′, mentre Ousmane Dembélé ha firmato il definitivo 2-0 sei minuti più tardi, regalando alla formazione di Didier Deschamps il pass per le semifinali.

Il Marocco, ultima rappresentante africana rimasta in corsa, ha provato a resistere ma non è riuscito a impensierire con continuità una Francia apparsa superiore sotto il profilo tecnico e della profondità della rosa.

Già alla vigilia, la Francia era indicata come la superfavorita non solo per questa sfida ma anche per la conquista del Mondiale. I principali bookmaker la considerano infatti la nazionale con le maggiori probabilità di alzare la Coppa, davanti a Spagna, Argentina e Inghilterra.

Il programma dei quarti di finale prosegue ora con Spagna-Belgio, in programma venerdì 10 luglio alle ore 21 italiane. Sabato 11 luglio, sempre alle 21, sarà la volta di Norvegia-Inghilterra, mentre nella notte tra sabato e domenica, alle 3 italiane, si giocherà Argentina-Svizzera. La Francia affronterà in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.