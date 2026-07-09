Tornado terrificante nel cuore di una grande città: è davvero un evento così raro? (video)

Il violento vortice che ha colpito Huanggang ha provocato almeno 11 morti e circa 100 feriti. Gli esperti spiegano perché i tornado nelle grandi città sono rari, ma tutt’altro che impossibili

Sotto: i video

Un tornado di eccezionale violenza che si forma nel cuore di una metropoli, distruggendo tutto ciò che incontra sul suo cammino. Non è la scena di un film catastrofico, ma quanto accaduto il 7 luglio nella città di Huanggang, in Cina, dove un tornado classificato EF2 sulla scala Fujita, con venti compresi tra 179 e 218 chilometri orari, ha provocato almeno 11 morti e circa 100 feriti.

Le immagini dell’evento hanno rapidamente fatto il giro del web. Un video, condiviso da un account turco, è accompagnato dalla frase: «Questa non è Hollywood, è la realtà», mostrando il momento in cui il gigantesco vortice prende forma nel cuore della città.

L’autore del post sottolinea come «la formazione di un tornado di questa portata nel cuore di una metropoli di sei milioni di abitanti sia davvero un evento rarissimo» e si interroga sul futuro: «Potremo assistere a scene simili a Parigi, Madrid, Ankara o Berlino?»

I tornado nelle grandi città sono davvero così rari?

Secondo Pierre Mahieu, cofondatore dell’Osservatorio francese per i tornado e le tempeste violente Keraunos, la risposta è più complessa di quanto possa sembrare.

Per svilupparsi, un tornado necessita infatti di un’area il più possibile ampia, priva di ostacoli e caratterizzata da un sufficiente livello di umidità atmosferica.

Nelle grandi città, invece, il predominio di cemento e asfalto riduce l’umidità disponibile nell’aria. Inoltre, le cosiddette “isole di calore” urbane possono teoricamente ostacolare la formazione o rallentare l’evoluzione di questi fenomeni atmosferici.

Grattacieli e palazzi possono fermare un tornado?

Alcuni studi scientifici, tra cui ricerche pubblicate nel 2014 e nel 2025, hanno evidenziato che edifici molto alti, come i grattacieli, possono ridurre significativamente l’intensità dei vortici simili ai tornado.

Gli stessi studi, però, precisano che questo effetto diventa praticamente nullo quando il tornado è già molto potente e si muove a piena velocità.

In altre parole, un vortice intenso può attraversare senza particolari difficoltà anche aree fortemente urbanizzate.

La statistica spiega perché colpiscono soprattutto le campagne

Un’altra ricerca, pubblicata nel 2015, ha analizzato i tornado nei cinque Stati americani più esposti al fenomeno, evidenziando che la maggior parte colpisce zone rurali.

La spiegazione è soprattutto statistica: le aree urbane densamente popolate rappresentano appena il 3% del territorio degli Stati Uniti, rendendo meno probabile che un tornado attraversi una grande città.

Pierre Mahieu sottolinea che anche in Francia si registrano mediamente circa 50 tornado all’anno, la maggior parte dei quali interessa aree scarsamente popolate o addirittura disabitate.

Quando un tornado colpisce una città può essere devastante

Se è raro che un tornado attraversi una grande metropoli, quando accade le conseguenze possono essere drammatiche.

Negli Stati Uniti uno degli esempi più noti è St. Louis, situata nella cosiddetta Tornado Alley, la fascia centrale del Paese dove questi fenomeni sono particolarmente frequenti.

Dal 1871 la città è stata colpita da 15 tornado, tra cui quello del 1896, considerato il terzo tornado più mortale della storia americana, con 255 vittime.

Negli ultimi quarant’anni, tuttavia, St. Louis e la sua area metropolitana sono state interessate solo da una ventina di tornado e nessuno di essi ha colpito direttamente il centro cittadino.

Anche Parigi è stata colpita da un tornado

L’ipotesi che un fenomeno simile possa verificarsi in Europa non appartiene alla fantascienza.

Pierre Mahieu ricorda infatti che nel 1896 un tornado attraversò Parigi, percorrendo diversi chilometri e interessando ben sei arrondissement della capitale francese, già allora caratterizzata da un livello di urbanizzazione simile a quello attuale.

Nel corso degli anni anche altre città francesi, tra cui Rennes, Lille, Lione, Nizza, Montpellier, Tolosa, Nantes e Bordeaux, sono state interessate da tornado di diversa intensità.

Tra gli episodi più recenti figura anche il tornado di Ermont, nel dipartimento della Val-d’Oise, che ha attraversato una decina di comuni senza perdere forza.

Per gli esperti, dunque, pensare che le grandi città siano naturalmente protette dalla forza della natura è un mito. I tornado in ambiente urbano sono eventi poco frequenti, ma possono verificarsi anche nelle metropoli europee quando le condizioni atmosferiche risultano favorevoli.