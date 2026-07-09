Veneto – Offre soldi agli agenti per chiudere un occhio sulla droga: arrestato, poi espulso dall’Italia

Un 44enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, avrebbe tentato di corrompere gli agenti dopo essere stato trovato con oltre 12 grammi di hashish. Il questore di Padova ha disposto l’avvio della procedura di espulsione.

Ha cercato di evitare la denuncia offrendo denaro agli agenti di polizia, ma il tentativo gli è costato l’arresto e l’avvio della procedura di espulsione dall’Italia.

È accaduto a Padova, dove una volante della Polizia di Stato ha fermato per un controllo un cittadino tunisino di 44 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato 12,77 grammi di hashish e 320 euro in contanti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe proposto ai poliziotti di trattenere il denaro per evitare di essere denunciato. Il tentativo di corruzione non è però andato a buon fine e il 44enne è stato accompagnato in questura per gli accertamenti.

Dai controlli è emerso che il tunisino era senza fissa dimora, privo di documenti e irregolare in Italia, dove risultava presente dal 2011. A suo carico figuravano inoltre numerosi precedenti e condanne per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, furto, rapina e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Gli approfondimenti effettuati nelle banche dati hanno inoltre evidenziato che nei suoi confronti era già stata applicata dal Tribunale di Padova, il 20 marzo 2025, la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Padova, emessa in occasione di un precedente arresto per reati legati agli stupefacenti.

Al termine degli accertamenti il 44enne è stato arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e istigazione alla corruzione.

Successivamente, in seguito alle disposizioni dell’autorità giudiziaria, il questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha disposto l’attivazione dell’Ufficio Immigrazione per avviare la procedura amministrativa di espulsione dal territorio nazionale, con accompagnamento e collocamento in un Centro di permanenza per il rimpatrio, in vista del definitivo allontanamento dall’Italia.