Arzignano e Montorso: poca pioggia, autobotti in azione per rifornire i serbatoi: Acque del Chiampo interviene nelle zone collinari

La scarsità di precipitazioni mette sotto pressione il sistema acquedottistico. Interventi ad Arzignano e Montorso Vicentino per garantire la continuità del servizio. L’azienda invita i cittadini a utilizzare l’acqua in modo responsabile

La prolungata assenza di precipitazioni continua a mettere sotto pressione il sistema acquedottistico delle aree collinari servite da Acque del Chiampo. Per garantire la continuità dell’erogazione dell’acqua ed evitare possibili criticità, l’azienda ha attivato un piano di integrazione dei serbatoi attraverso l’impiego di autobotti.

L’intervento viene effettuato nei punti in cui i livelli d’acqua si abbassano maggiormente, soprattutto durante i fine settimana, quando i consumi aumentano sensibilmente.

Nei giorni scorsi le autobotti sono intervenute per rifornire i serbatoi delle località Zini e Fongari, nel Comune di Arzignano, e di Bellimadore, nel Comune di Montorso Vicentino.

«Monitoriamo costantemente la situazione dei serbatoi situati nelle aree collinari e montane – spiega il direttore generale di Acque del Chiampo, Andrea Chiorboli –. In periodi caratterizzati da scarsità di piogge, l’integrazione dei volumi d’acqua tramite autobotti rappresenta una misura preventiva che ci consente di garantire la continuità del servizio e di evitare criticità per gli utenti. Stiamo inoltre monitorando costantemente la situazione dei pozzi di fondovalle, dove si registra un abbassamento del livello statico della falda, che tuttavia rimane lontano dai valori particolarmente critici raggiunti nelle estati del 2022 e del 2023».

Il direttore rinnova inoltre un appello ai cittadini affinché adottino comportamenti responsabili nell’utilizzo dell’acqua.

«Invitiamo tutti a utilizzare l’acqua in modo responsabile e consapevole: anche i piccoli gesti quotidiani possono contribuire in maniera significativa al risparmio della risorsa idrica».

Il decalogo per non sprecare l’acqua

Nell’ambito della campagna “L’acqua è preziosa, non sprecarla”, Acque del Chiampo ricorda dieci semplici regole per contribuire al risparmio idrico:

Non lasciare il rubinetto aperto mentre ti lavi i denti, le mani o fai la barba. Preferisci la doccia al bagno in vasca. Utilizza lavastoviglie e lavatrice solo a pieno carico. Riutilizza l’acqua impiegata per lavare frutta e verdura per innaffiare le piante. Prima di riempire una piscina con capienza superiore a 5 metri cubi, contatta il numero verde gratuito 800 040 504 per ricevere le indicazioni necessarie ed evitare problemi alla rete acquedottistica. Chiudi il rubinetto centrale quando ti assenti da casa per lunghi periodi. Controlla periodicamente rubinetti e sanitari e ripara tempestivamente eventuali perdite. Installa un frangigetto sui rubinetti per limitare il flusso dell’acqua. Inserisci un regolatore nella cassetta del WC per ridurre il volume di scarico. Segnala immediatamente eventuali perdite sulla rete idrica chiamando il numero verde gratuito di pronto intervento 800 990 050, indicando con precisione il Comune, la via e il numero civico interessati.

L’azienda continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e, qualora le condizioni meteo non dovessero migliorare, proseguirà con gli interventi necessari per garantire il servizio alle comunità delle aree collinari.