Due soccorsi in montagna: ferito un 70enne, recuperato un 17enne disperso

Due interventi del soccorso alpino nel pomeriggio di giovedì 9 luglio hanno richiesto l’intervento degli elicotteri sulle montagne bellunesi.

Attorno alle 14 la Centrale del 118 è stata allertata per un escursionista ruzzolato per circa 2-3 metri nella zona di Forcella Palantina, sulla cresta di confine tra Tambre e Aviano.

L’uomo, un 70enne di Trieste, si trovava con altre persone e, nella caduta, si era procurato un infortunio alle ginocchia. Sul posto è intervenuto Falco 2, che ha sbarcato il tecnico di elisoccorso in hovering. L’escursionista è stato poi recuperato con il verricello e trasportato all’ospedale di Belluno per le cure del caso.

Poco dopo l’eliambulanza di Pieve di Cadore è stata impegnata in un secondo intervento nella zona del lago del Sorapis.

Un 17enne ungherese, che stava scendendo con una comitiva dal Bivacco Comici, si era allontanato dal gruppo fino a perdere l’orientamento. Contattato dalla Centrale del 118, il giovane, provato dalla stanchezza, è riuscito a comunicare le proprie coordinate: si trovava poco a est del sentiero 217.

Individuato dall’equipaggio dell’elicottero, il ragazzo è stato recuperato con il verricello e successivamente lasciato in sicurezza nella piazzola del Rifugio Vandelli.