Influencer di Trieste evade il Fisco: nascosti 700 mila euro guadagnati su OnlyFans e altre piattaforme social

Ha costruito una vasta popolarità sui social network e sulle piattaforme di contenuti per adulti, arrivando a incassare circa 700 mila euro senza dichiararli al Fisco. È quanto hanno accertato i finanzieri della Compagnia di Muggia, che hanno concluso un’attività ispettiva nei confronti di un Digital Content Creator residente a Trieste, nell’ambito delle operazioni di contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa.

L’indagine rientra nelle attività prioritarie della Guardia di Finanza dedicate alla cosiddetta digital creator economy, un settore in forte crescita, soprattutto tra le nuove generazioni, che genera consistenti ricavi attraverso la produzione e la diffusione di contenuti digitali di diversa natura sulle principali piattaforme online.

Gli accertamenti sono partiti dall’analisi di una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati dal content creator e la notorietà raggiunta sui social media, dove l’attività promozionale risultava costante e finalizzata a valorizzare la propria immagine e a generare importanti guadagni.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, il creator poteva contare su oltre 100 mila follower su Instagram, decine di milioni di visualizzazioni su diverse piattaforme di video per adulti e centinaia di contenuti pubblicati su OnlyFans e Fansly, strumenti utilizzati per ampliare e fidelizzare il proprio pubblico.

In particolare, attraverso OnlyFans monetizzava in diversi modi: grazie agli abbonamenti mensili sottoscritti dai follower, alla vendita di contenuti personalizzati e alle cosiddette “mance digitali” ricevute durante le conversazioni private in chat.

Le verifiche fiscali hanno evidenziato che questa attività veniva esercitata in maniera abituale senza alcuna regolarizzazione tributaria. L’influencer avrebbe infatti occultato all’Amministrazione finanziaria compensi percepiti nell’arco di più anni per un importo complessivo di circa 700 mila euro, omettendo inoltre il versamento della cosiddetta “tassa etica” per ulteriori 60 mila euro, ossia l’addizionale del 25% prevista sui proventi derivanti dal settore dell’intrattenimento per adulti, anche quando l’attività viene svolta esclusivamente online.

Gli investigatori hanno inoltre accertato che una parte significativa dei ricavi non dichiarati era transitata attraverso rapporti finanziari detenuti all’estero e movimentata mediante procedure telematiche, circostanza che ha reso più complessa la ricostruzione e la tracciabilità dei flussi di denaro.

L’operazione conferma l’attenzione della Guardia di Finanza verso le nuove forme di reddito generate dall’economia digitale, un comparto in continua espansione che, come ogni altra attività economica, è soggetto agli obblighi fiscali previsti dalla normativa italiana.