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7 Luglio 2026 - 15.47

Precipita nel bosco con il parapendio (FOTO)

Nicoletta Ugolini
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VICENZA, 7 LUGLIO 2026 – Attorno alle 13 il Soccorso alpino dei Sette Comuni è stato attivato dalla Centrale del Suem di Vicenza, a seguito della chiamata di una testimone, che aveva assistito alla caduta di un parapendio tra i boschi di Rubbio. Al 55enne tedesco, che era decollato dal Monte Caina, si era infatti improvvisamente chiusa la vela durante il volo. Il pilota era riuscito ad aprire il paracadute d’emergenza poco prima di finire tra gli alberi e impattare al suolo. Una squadra ha raggiunto l’infortunato, che lamentava dolori in diverse parti del corpo, mentre a poca distanza venivano verricellati equipe medica e tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Treviso emergenza. Il personale sanitario ha subito prestato le prime cure al pilota. Caricato in barella, l’infortunato è stato issato a bordo direttamente sul posto, grazie al varco aperto tra la vegetazione dai soccorritori per agevolare le operazioni di recupero. L’eliambulanza lo ha quindi trasportato a Vicenza. 

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