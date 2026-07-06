Montagna, anche oggi numerosi interventi del Soccorso Alpino

BELLUNO, 6 LUGLIO 2026 – Si registrano anche oggi numerosi interventi sulle montagne bellunesi. Questa mattina, scattato l’allarme poco dopo le 10, Falco 2 è volato sul sentiero tra il Rifugio Padova e il Rifugio Tita Barba, a Domegge di Cadore, per una escursionista di 68 anni di Porto Viro (RO), che aveva riportato un trauma a un braccio. La chiamata è partita da uno dei suoi compagni, che si è dovuto spostare di 300 metri e salire sulla sommità del Casel de Col per trovare copertura. La donna, issata a bordo con il verricello, è stata trasportata all’ospedale di Belluno.

Una squadra del Soccorso alpino di Livinallongo è intervenuto sotto il Bec de Roces, dove una turista tedesca di 35 anni, che stava scendendo in mountain bike verso Arabba, si era fatta male al ginocchio. Accompagnata a valle, la donna si è allontanata con i propri mezzi.

Verso le 11.45 il 118 è stato contattato dall’amico di due escursionisti in difficoltà sotto Forcella Marcuoira, a Cortina d’Ampezzo. Nel tentativo di superare un tratto del sentiero in un altro punto, i due, lei del Regno Unito, lui cinese, entrambi 28enni, si erano ritrovati in un punto scivoloso del ghiaione che li portava verso il basso. Si erano quindi sdraiati a terra nel timore di non riuscire a fermarsi. Arrivato in prossimità, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha calato con il verricello il tecnico di elisoccorso, che è sceso da loro, li ha assicurati e riaccompagnati sul sentiero, da dove i due hanno poi deciso di proseguire la loro camminata.

Falco è stato poi inviato lungo il sentiero per il Bivacco Fanton. Arrivati a quota 2.204, sul ghiaione alla base del tratto attrezzato, padre e figlio si erano infatti dovuti fermare, poiché il papà, un 65enne di Caneva, era sfinito dalla stanchezza, incapace di muoversi, e il figlio aveva chiesto aiuto verso le 13. Individuato il punto, sono quindi scesi con un verricello il tecnico di elisoccorso e il medico, che ha valutato le condizioni dell’uomo. Entrambi sono stati recuperati e trasportati a Pieve di Cadore.

Una squadra del Soccorso alpino di San Vito di Cadore ha raggiunto un 81enne di Torino, che si era fatto male a una caviglia sul sentiero che dal San Marco porta allo Scotter ed era assistito dal gestore di quest’ultimo, giunto sul posto. L’anziano è stato portato al rendez vous con l’ambulanza.