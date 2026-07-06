Schianto moto-furgone sulla Romea: una vittima e una ferita in gravi condizioni

VENETO, 6 LUGLIO 2026 – Un uomo alla guida di una moto ha perso la vita oggi sulla statale Romea, nel tratto che attraversa la frazione di Lova, nel comune di Campagna Lupia, dopo essersi scontrato con un furgoncino. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’auto.

La donna che viaggiava con lui come passeggera ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata in ospedale, dove si trova tuttora ricoverata.

A intervenire sul luogo dello schianto è stata la polizia locale di Dolo, insieme ai tecnici Anas, al Suem e ai vigili del fuoco, allertati per gestire la situazione lungo la statale. A causa dell’incidente è stato necessario chiudere parzialmente la rotonda di Malcontenta, in direzione Ravenna, con conseguenti difficoltà alla circolazione sia verso Venezia sia verso Chioggia. Rallentamenti e code si sono registrati anche in direzione Padova.