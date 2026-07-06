Aggressione a coltellate a Milano: il 22enne non risponde e “non ricorda nulla”, ma aveva detto agli agenti: “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”

Il 22enne Lamin Saidlly, arrestato dopo la violenta aggressione con accoltellamento avvenuta sabato mattina in un bar della periferia di Milano, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari.

Secondo quanto riferito dal suo legale, l’avvocato Simona Brambilla, il giovane “non ricorda nulla fino a quando si è ritrovato sull’auto della polizia” ed è apparso “molto scosso” nel corso della procedura. Il difensore ha precisato che la scelta di non rispondere è stata presa direttamente dall’indagato e che, al momento, non è stata avanzata alcuna richiesta di attenuazione della misura cautelare.

L’episodio risale alla mattinata di sabato, quando un uomo è stato accoltellato davanti a un bar nella zona periferica di Milano. L’aggressione, avvenuta senza apparente motivo, ha provocato gravi ferite alla vittima, che è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni serie.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano, hanno portato in breve tempo al fermo del 22enne, che si trova attualmente in custodia cautelare nel carcere di San Vittore. L’interrogatorio di garanzia si è svolto nelle scorse ore, ma l’indagato ha scelto di non fornire la propria versione dei fatti agli inquirenti.

Il caso resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare la posizione dell’arrestato e ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione, avvenuta in un contesto ancora oggetto di approfondimenti investigativi.

Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rese alle forze dell’ordine subito dopo il fermo, il 22enne avrebbe anche pronunciato una frase ritenuta particolarmente inquietante, affermando: “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”. L’espressione, riportata dagli atti e confermata nelle ricostruzioni investigative, è stata inserita nel fascicolo della Procura e viene valutata dagli inquirenti anche ai fini della richiesta di custodia cautelare, per il possibile rischio di reiterazione del reato e la pericolosità del soggetto.