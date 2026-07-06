Tenta di colpire alle spalle uno sconosciuto con un coltello: arrestato 28enne

VERONA, 6 LUGLIO 2026 – I carabinieri di Nogara (Verona) hanno arrestato un 28enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine e irregolare in Italia, per aver tentato di accoltellare alle spalle uno sconosciuto di 51 anni, colpito con un taglierino dopo aver notato e schivato in extremis un primo attacco con un coltello da cucina, riconosciuto dal riflesso sulla vetrata di un ristorante. Ne è nata una colluttazione, sedata dall’arrivo dei militari, contro cui il giovane ha reagito con violenza prima di essere bloccato.

Arrestato per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere, è stato condotto in carcere con custodia cautelare dopo la convalida del giudice nel processo per direttissima.