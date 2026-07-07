Veneto – Scontro tra quattro auto: tre persone ferite e strada parzialmente chiusa

Incidente stradale questa mattina a Mardimago, nel comune di Rovigo, dove quattro autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto poco prima delle 8 in via Saline.

Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone, soccorse dal personale sanitario del Suem 118, intervenuto sul posto per prestare le prime cure e provvedere al successivo trasporto in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Rovigo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata. Le operazioni di soccorso e ripristino si sono concluse dopo circa 45 minuti.

Per consentire l’intervento dei soccorritori e garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, una corsia del tratto stradale è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.