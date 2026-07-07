Confimi Apindustria Vicenza rinnova il consiglio direttivo del settore Digitale

La categoria Digitale di Confimi Apindustria Vicenza ha rinnovato il proprio consiglio direttivo, confermando l’attenzione crescente verso un settore ormai centrale per il mondo produttivo: quello della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale applicata alle imprese.

Digitale e IA sono infatti diventati strumenti integrati nella quotidianità di aziende di ogni dimensione, comprese molte realtà di piccole e medie dimensioni che stanno affrontando il percorso di innovazione tecnologica e organizzativa.

Alla guida del gruppo è stato confermato il presidente Diego Dal Lago, affiancato da una squadra composta da sette imprenditori del digitale vicentino. Nel nuovo consiglio direttivo entrano Massimiliano Destefanis, nominato vicepresidente, e i consiglieri Alice Borsetto, Federico Casarotto, Luca Cariglia, Enrico Parolin e Stefano Grazian.

La categoria Digitale riunisce imprese attive in diversi ambiti strategici del settore, tra cui sviluppo software, telecomunicazioni, servizi digitali, analisi dei dati, cybersecurity e applicazioni dell’intelligenza artificiale a supporto delle attività aziendali.

«Il nostro impegno come gruppo – ha dichiarato Diego Dal Lago dopo l’elezione alla presidenza – sarà concentrato sul fare cultura digitale per aiutare le imprese, in particolare le PMI, a comprendere e cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e dall’intelligenza artificiale. Metteremo a disposizione competenze concrete e favoriremo il confronto diretto con chi il digitale lo vive ogni giorno all’interno delle aziende».

Il presidente ha inoltre sottolineato la volontà di proseguire con un programma di incontri dedicati alla formazione e al dialogo con le istituzioni, affrontando i temi legati all’evoluzione tecnologica e alle nuove sfide che attendono il sistema produttivo.

Con il rinnovo del consiglio direttivo, Confimi Apindustria Vicenza punta quindi a rafforzare il ruolo del settore Digitale come punto di riferimento per accompagnare le imprese vicentine nei processi di innovazione e crescita attraverso le nuove tecnologie.