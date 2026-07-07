Visioni di Danza porta cinque compagnie tra Marano Vicentino e Villaverla

Il festival Visioni di Danza torna protagonista nel territorio vicentino con due appuntamenti dedicati alla danza contemporanea: giovedì 9 luglio a Marano Vicentino e sabato 11 luglio a Villaverla saranno complessivamente cinque le compagnie ospitate, con altrettante performance capaci di spaziare tra ricerca artistica, contaminazioni teatrali e nuove interpretazioni del movimento.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 9 luglio alle 21.15 nella Piazzetta di via S. Maria a Marano Vicentino, con ingresso gratuito. Sul palco si esibiranno la compagnia belga Irene K con Intersections e la compagnia Artemis Danza/Monica Casadei con la produzione I Bislacchi.

Intersections è interpretato da Nona Munnix e Jessica Van Cauteren, con la direzione artistica di Irene Kalbusch. Le coreografie non seguono una struttura narrativa tradizionale, ma costruiscono uno spazio aperto in ogni direzione, dove al centro si trovano l’essere umano, i suoi desideri, le sue paure, le sue tensioni e le sue visioni. Un lavoro che nasce dall’esplorazione delle emozioni e delle possibilità espressive del corpo.

I Bislacchi, spettacolo realizzato in collaborazione con la Fondazione Federico Fellini di Rimini e il CID – Centro Internazionale Danza di Parma, si ispira invece all’universo creativo di Federico Fellini. I danzatori riportano in scena e reinventano immagini, atmosfere e personaggi tratti da alcuni dei film più celebri del regista riminese, accompagnati dalle indimenticabili musiche di Nino Rota.

Il secondo appuntamento del festival è fissato per sabato 11 luglio alle 21.15 nella suggestiva cornice di Villa Ghellini a Villaverla. L’ingresso prevede un biglietto intero di 12 euro e un ridotto di 10 euro. La serata ospiterà tre compagnie: Atacama, Irene K, che proporrà nuovamente Intersections, e Cod Danza.

Atacama presenterà Lost Solos, spettacolo prodotto su musiche originali e ideato, coreografato e diretto da Patrizia Cavola e Ivan Truol. Il titolo richiama l’immagine di uccelli solitari che compaiono improvvisamente lontano dalla loro abituale rotta migratoria, separati dallo stormo e fuori dal luogo in cui dovrebbero trovarsi. Una metafora di smarrimento e trasformazione, come se nell’orientamento interiore qualcosa si fosse modificato o fosse intervenuta una mutazione.

Cod Danza, formazione diretta da Chiara Olivieri con Daniel Tosseghini e Zagana Capilupi, porterà in scena A Faun, una rilettura di Prélude à l’après-midi d’un faune di Claude Debussy, opera ispirata all’universo poetico di Stéphane Mallarmé.

Lo spettacolo affronta il tema della sensualità non come semplice rappresentazione erotica, ma come condizione percettiva capace di modificare il rapporto tra i corpi. Attraverso una scrittura fisica fatta di attrazione, sospensione e distanza, i due interpreti esplorano la continua tensione tra impulso animale e costruzione formale.

Due serate che confermano Visioni di Danza come appuntamento dedicato alla scoperta della danza contemporanea nelle sue forme più diverse, portando sul territorio compagnie internazionali e produzioni capaci di unire tecnica, ricerca e immaginazione.