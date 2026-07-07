CRONACAOVEST VICENTINO
7 Luglio 2026 - 19.13

Incendio in cucina, tenta di spegnere le fiamme e si ferisce

Nicoletta Ugolini
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RECOARO, 7 LUGLIO 2026 – Un incendio divampato oggi, 7 luglio, poco dopo mezzogiorno in un’abitazione di via Pizzegoro a Recoaro ha causato ustioni alle braccia a una persona e ingenti danni all’appartamento coinvolto, ora dichiarato inagibile.

Le fiamme sono partite dalla cucina di un alloggio inserito in una palazzina con più unità abitative, per cause ancora da accertare. Prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, una persona ha provato a domare da sola l’incendio, riportando ustioni alle braccia e venendo successivamente affidata alle cure del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti quattro mezzi e dieci operatori dei vigili del fuoco, che sono riusciti a contenere il rogo evitando che si propagasse agli altri appartamenti dello stabile.

Oltre ai sanitari del Suem 118, intervenuti per assistere il ferito, sul posto sono giunti anche la polizia locale e i carabinieri, incaricati di accertare le cause dell’incendio.

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