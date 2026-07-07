Donna trovata morta in casa

VICENZA, 7 LUGLIO 2026 – Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione a San Felice, a Vicenza, dopo che i soccorsi erano intervenuti in seguito alla segnalazione di una persona irraggiungibile al telefono. Entrati nell’appartamento, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo della donna, ormai deceduta.

L’allarme è scattato questa mattina, 7 luglio, intorno alle 9.30 con la richiesta di controllo all’interno dell’abitazione. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche il personale sanitario e le forze dell’ordine, impegnati negli accertamenti di rito.

La presenza dei mezzi di soccorso lungo corso San Felice ha causato alcuni disagi alla circolazione nel corso della mattinata.