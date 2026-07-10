La Spagna brucia, inferno di fuoco nel Sud: 11 morti e 19 dispersi. I video

È un bilancio drammatico quello dell’incendio boschivo che ha devastato il sud della Spagna, nella regione dell’Andalusia: almeno 11 persone sono morte e altre 19 risultano disperse. A comunicarlo è stato il presidente regionale Juanma Moreno, che ha definito quanto accaduto una tragedia e ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare. (SOTTO: I VIDEO)

Le fiamme hanno colpito la zona di Los Gallardos, nella provincia di Almería, propagandosi rapidamente in un’area boschiva. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del rogo potrebbe esserci stato il cedimento di un palo della linea elettrica: un cavo caduto avrebbe innescato l’incendio, ma le cause definitive dovranno essere accertate dalle indagini.

I corpi delle vittime sono stati ritrovati nel piccolo centro di Bédar e nelle aree circostanti. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, molte delle persone coinvolte potrebbero essere di nazionalità straniera. Quattro vittime sono state trovate all’interno di un’automobile rimasta intrappolata dalle fiamme: gli investigatori ritengono che si trattasse di cittadini britannici, anche perché il veicolo aveva il volante a destra. Altre sette persone sarebbero morte mentre cercavano di allontanarsi dal fronte del fuoco.

L’assessore alla Sanità e alle Emergenze dell’Andalusia Antonio Sanz ha definito quello di Los Gallardos l’incendio “più devastante” mai affrontato dalla regione. Quattro persone sono state ricoverate in ospedale con gravi ustioni, mentre altre quattro hanno riportato ferite più lievi e problemi respiratori provocati dal fumo intenso.

Le operazioni di emergenza hanno coinvolto centinaia di vigili del fuoco e anche l’Unità militare spagnola per le emergenze (UME). L’incendio ha costretto all’evacuazione di circa 1.000 residenti e ha provocato la chiusura di alcune strade della zona.

Il rogo si inserisce in un’estate caratterizzata da una lunga ondata di caldo che sta colpendo l’Europa meridionale, con temperature vicine ai 40 gradi e condizioni favorevoli alla propagazione degli incendi. Negli ultimi giorni le squadre di emergenza sono state impegnate anche in Francia e Portogallo, dove migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni.

La Spagna arriva inoltre da una stagione degli incendi particolarmente pesante: secondo il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (EFFIS), lo scorso anno sono andati distrutti 393 mila ettari di territorio, oltre sei volte la media registrata tra il 2006 e il 2024.

Gli esperti collegano l’aumento della frequenza e dell’intensità degli incendi agli effetti del cambiamento climatico. Secondo il servizio europeo Copernicus, l’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente, con un aumento delle temperature superiore alla media globale. Un fenomeno che sta provocando estati sempre più calde, siccità prolungate e condizioni ideali per incendi più estesi e difficili da controllare.