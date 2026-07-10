Vicentino – Cade dal tetto di una stalla e torna a casa da solo: 62enne soccorso alcune ore dopo

È stato soccorso solo alcune ore dopo l’incidente un 62enne rimasto ferito nel pomeriggio di giovedì 9 luglio a Conco, sull’Altopiano.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, è caduto dal tetto di una stalla intorno alle 16. Nonostante la caduta, è riuscito autonomamente a raggiungere la propria abitazione, distante circa un chilometro e mezzo dal luogo dell’incidente.

Una volta rientrato a casa è stato richiesto l’intervento del SUEM 118, giunto sul posto intorno alle 18.

All’arrivo dei sanitari il 62enne era cosciente e in condizioni emodinamiche stabili, ma presentava un trauma toraco-addominale.

Dopo le prime cure è stato trasportato all’ospedale di Bassano del Grappa, dove è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici necessari per valutare le conseguenze della caduta.