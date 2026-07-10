Vicentino, minaccia i Carabinieri con un coltello: in carcere un 23enne. Arrestato anche un 52enne, tre denunciati per ricettazione e furto

Prosegue l’attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità da parte dei Carabinieri della Compagnia di Schio. Nelle ultime ore i militari della Stazione cittadina hanno arrestato due persone e denunciato in stato di libertà altre tre al termine di una serie di interventi e attività investigative.

I due arresti sono stati eseguiti nell’ambito di distinte operazioni. I Carabinieri hanno rintracciato un 23enne e un 52enne, destinatari di provvedimenti di aggravamento della misura alternativa emessi rispettivamente dagli Uffici di Sorveglianza di Verona e di Agrigento.

Entrambi stavano scontando la pena in affidamento in prova ai servizi sociali, ma la revoca del beneficio e il conseguente ripristino della custodia in carcere sono stati disposti a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria, documentate dai militari dell’Arma.

Durante le operazioni di arresto del 23enne si sono vissuti momenti di tensione. Il giovane ha infatti tentato di opporsi ai Carabinieri brandendo un coltello e minacciando i militari. Dopo una breve fase di mediazione ha consegnato spontaneamente l’arma, che è stata posta sotto sequestro.

Oltre all’esecuzione dell’ordinanza di custodia in carcere, il 23enne è stato quindi denunciato in stato di libertà per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Al termine delle formalità di rito, entrambi gli arrestati sono stati accompagnati nella Casa circondariale di Vicenza.

L’attività dei Carabinieri ha inoltre portato alla denuncia di altre tre persone.

Un 49enne è ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento. Le indagini hanno consentito di raccogliere, secondo quanto riferito dall’Arma, elementi ritenuti incontrovertibili a suo carico in relazione a un pagamento fraudolento di 150 euro effettuato in un esercizio commerciale del centro storico di Schio. Per effettuare l’acquisto avrebbe utilizzato un bancomat risultato provento del furto avvenuto all’interno di un’auto in sosta sempre a Schio.

Altri due giovani, entrambi 25enni, sono stati invece denunciati per furto aggravato. Secondo le indagini dei Carabinieri, sarebbero responsabili di alcuni furti di generi alimentari commessi in due esercizi commerciali di Schio tra i mesi di marzo e aprile scorsi.

Come precisato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, i provvedimenti sono stati adottati d’iniziativa dal Reparto operante.