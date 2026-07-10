Incendio al settimo piano di un hotel ad Abano Terme: intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, venerdì 10 luglio, ad Abano Terme, dove un incendio è divampato all’interno di un locale situato al settimo piano di un hotel in via Flacco. L’allarme è scattato poco dopo le 10, facendo intervenire un imponente dispositivo dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono arrivate la squadra del distaccamento di Abano Terme e quella del distaccamento di Piove di Sacco, supportate dall’autoscala, dal mezzo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) della sede centrale e dal funzionario di guardia.

Una volta raggiunto il settimo piano della struttura, i Vigili del Fuoco hanno rapidamente individuato il locale interessato dalle fiamme, provvedendo allo spegnimento dell’incendio e successivamente alla completa messa in sicurezza dell’edificio, così da escludere ulteriori rischi per gli ospiti e il personale dell’hotel.

Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul luogo dell’intervento è intervenuto anche il personale della Polizia Locale di Abano Terme, che ha collaborato nella gestione della viabilità e delle operazioni di sicurezza.

L’intervento si è concluso dopo circa tre ore. Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.