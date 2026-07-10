Il paradosso della stabilità: l’Italia e la “Grande Frammentazione” nel Global Peace Index 2026

Il ventesimo rapporto annuale del Global Peace Index (GPI), curato dall’Institute for Economics & Peace (IEP), delinea un quadro geopolitico globale profondamente deteriorato, segnato da quella che gli analisti definiscono la “Grande Frammentazione”. In questo scenario caratterizzato dal più alto numero di conflitti attivi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e da un aumento record della spesa militare globale, la posizione dell’Italia offre una chiave di lettura complessa ed emblematica delle sfide che attendono le storiche potenze europee.

Nel GPI 2026, l’Italia si posiziona al 35° posto globale con un punteggio di 1.712. Sebbene il Paese rimanga collocato in una fascia di pace medio-alta e inserito nella regione più sicura del mondo — l’Europa occidentale e centrale —, i dati strutturali a lungo termine e le dinamiche interne rivelano vulnerabilità economiche e paradossi politici che ne condizionano il posizionamento e l’influenza internazionale.

Il declino economico e l’arretramento geopolitico

Uno dei dati più macroscopici evidenziati dal rapporto riguarda la progressiva erosione del peso economico delle grandi potenze tradizionali europee all’interno del sistema internazionale. La transizione verso un mondo multipolare vede l’ascesa delle medie potenze a scapito dei paesi storici del continente.

L’Italia riflette appieno questa tendenza: la sua quota di PIL globale ha subito una drastica contrazione, scendendo dal 3,8% al 2,2%. Guardando al trend di lungo periodo (tra il 1995 e il 2023), il peso economico globale dell’Italia è diminuito del 42%, una contrazione in linea con quella della Francia (-44%) e della Germania (-49%). Questa perdita di centralità economica si traduce inevitabilmente in una minore capacità di esercitare influenza diplomatica e materiale in un’epoca in cui le crisi internazionali si sovrappongono e si autoalimentano.

Il paradosso italiano: stabilità di governo vs. instabilità strutturale

L’analisi dell’Italia all’interno dei domini del GPI solleva un paradosso particolarmente evidente in merito all’Indice di Instabilità Politica. A fronte di un quadro politico dell’esecutivo attuale che, a differenza della tradizionale volatilità italiana, mostra una stabilità formale e una continuità d’azione, l’indicatore non premia pienamente il Paese, mantenendolo distante dalle posizioni di vertice occupate da nazioni come l’Islanda, la Svizzera o la Slovenia.

Questo fenomeno si spiega attraverso i criteri multidimensionali con cui lo IEP calcola la sicurezza e l’instabilità sociale:

Fattori socio-economici e tensioni interne: L’indice non valuta soltanto la durata formale di un governo, ma la coesione sociale e il rischio potenziale di tensioni. In Italia, la stagnazione economica prolungata, l’erosione del potere d’acquisto e le marcate disparità regionali continuano ad alimentare un sottobosco di insoddisfazione che si riflette sulla percezione della stabilità a lungo termine. La vulnerabilità alle crisi globali: La stabilità di un governo nazionale non isola il Paese dagli shock esterni. In quanto economia fortemente dipendente dalle importazioni energetiche e manifatturiere, l’Italia risente direttamente della frammentazione delle catene di approvvigionamento causata dai conflitti internazionali (come le tensioni nel Mar Rosso e le conseguenze geopolitiche globali della guerra in Iran). Tali pressioni esterne creano un contesto di incertezza che incide negativamente sugli indicatori di stabilità complessiva. Il trend delle manifestazioni e del dissenso: Sebbene l’Italia non registri i picchi di violenza visti in altri contesti democratici (come il drastico peggioramento degli Stati Uniti, crollati al 134° posto a causa di un crollo del 38,5% sulla stabilità politica), il clima di polarizzazione sociale e la frequenza di proteste legate a temi economici, occupazionali e internazionali mantengono alta l’attenzione sul dominio della Safety and Security (Sicurezza Societaria).

Il contesto europeo e la pressione al riarmo

L’Italia si trova inoltre inserita in un contesto continentale che sta rispondendo alla minaccia del conflitto russo-ucraino con una massiccia inversione di tendenza sul fronte della militarizzazione. Sebbene il dominio della militarizzazione globale abbia mostrato un lieve miglioramento formale nel corso degli anni, il trend si è invertito nettamente dal 2022, concentrandosi proprio in Europa occidentale e centrale.

Il rapporto evidenzia come i paesi alleati della NATO abbiano aumentato collettivamente le spese per la difesa di circa il 20% nel 2025, con l’impegno preso al vertice dell’Aia di raggiungere il 5% del PIL per la difesa e la sicurezza entro il 2035. Questa dinamica di riarmo generalizzato e di aumento delle importazioni di armi — che vede protagonisti soprattutto i paesi del fronte orientale come la Polonia e i paesi baltici — esercita una forte pressione finanziaria e politica anche sull’Italia, costretta a bilanciare i rigidi vincoli di bilancio interno con i crescenti impegni di spesa militare richiesti dalle alleanze internazionali.

Considerazioni finali

Il posizionamento dell’Italia nel Global Peace Index 2026 fotografa un Paese formalmente stabile e inserito in un’area di sicurezza continentale, ma strutturalmente indebolito dal punto di vista economico e vulnerabile alle onde d’urto della “Grande Frammentazione” globale.

Il divario tra la stabilità formale dell’esecutivo e il posizionamento sugli indici di instabilità strutturale ricorda che la pace e la sicurezza non si misurano solo sulla base dell’assenza di crisi di governo, ma richiedono investimenti costanti nella resilienza sociale, economica e nelle istituzioni della cosiddetta “Pace Positiva”. Senza un cambio di passo strutturale, il declino relativo della quota economica italiana rischia di tradursi in una progressiva e inesorabile perdita di rilevanza nello scacchiere geopolitico del prossimo decennio.