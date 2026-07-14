Vicentino – Appuntamenti hot al buio che diventavano trappole: due giovani arrestati per rapine violente

Attiravano le vittime attraverso un’app di incontri, poi le aggredivano, rapinavano e in un caso le costringevano a prelevare denaro al bancomat. I carabinieri hanno ricostruito tre episodi avvenuti nell’autunno 2025: arrestati un 19enne e un 21enne, denunciato un terzo giovane.

Dietro agli incontri fissati online si nascondeva una trappola. Le vittime, uomini tra i 40 e i 64 anni, venivano attirate attraverso una piattaforma di incontri con la promessa di un appuntamento, ma una volta raggiunto il luogo stabilito si trovavano davanti a più persone incappucciate e pronte ad aggredirle.

È quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vicenza, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani, un 19enne e un 21enne, entrambi cittadini italiani residenti a Schio. Un terzo soggetto risulta invece indagato in stato di libertà per un singolo episodio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe agito seguendo sempre lo stesso schema: individuare le vittime tramite l’app di incontri, fissare un appuntamento e poi passare all’azione con aggressioni e rapine. In un caso, una delle vittime sarebbe stata anche costretta con la forza a salire sulla propria auto e obbligata a raggiungere uno sportello bancomat per effettuare un prelievo di denaro.

I militari hanno attribuito ai due arrestati la responsabilità di tre distinti episodi avvenuti a Schio tra settembre e novembre 2025.

Il primo risale alla notte tra il 16 e il 17 settembre, quando un 43enne è stato aggredito e derubato del portafoglio e del cellulare. La refurtiva è stata successivamente recuperata dai carabinieri in via Romana Rompato. L’uomo aveva riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Un secondo episodio si è verificato tra il 3 e il 4 novembre. Un 40enne, dopo essere stato aggredito, sarebbe stato costretto a salire sui sedili posteriori della propria auto e immobilizzato. Uno dei rapinatori si sarebbe poi messo alla guida fino a raggiungere un bancomat del centro storico di Schio, dove la vittima sarebbe stata obbligata a prelevare denaro.

Poche ore dopo, tra il 4 e il 5 novembre, sarebbe avvenuta una terza aggressione ai danni di un 64enne residente nel Veronese. L’uomo, minacciato di morte e picchiato fino a perdere i sensi dopo essersi rifiutato di consegnare il denaro, è stato derubato di contanti, tessere bancomat e documenti. Per lui una prognosi di sette giorni.

La svolta nelle indagini è arrivata grazie all’incrocio tra le immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadini e degli istituti di credito, insieme all’attività di controllo del territorio svolta dai carabinieri.

Nel mese di dicembre, sulla base dei primi elementi raccolti, la Procura di Vicenza aveva disposto alcune perquisizioni domiciliari. Durante gli interventi i militari hanno sequestrato telefoni cellulari e indumenti ritenuti utilizzati durante le rapine. L’analisi tecnica dei dispositivi avrebbe poi consentito di trovare chat e messaggi nei quali gli indagati pianificavano i dettagli delle aggressioni e si scambiavano informazioni sull’arrivo delle vittime.

I provvedimenti sono stati adottati nell’ambito delle indagini in corso. Come previsto dal principio della presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.