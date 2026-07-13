Gasolio contaminato, aumentano i casi tra Veneto e Friuli: auto in panne anche in galleria

Nuove segnalazioni tra Belluno, Treviso, Venezia e Udine. Adiconsum chiede un tavolo con la filiera dei carburanti: «Serve tutelare i consumatori e individuare l’origine del problema»

Continua ad allargarsi il caso del gasolio contaminato che, nelle ultime settimane, ha provocato numerosi guasti ai veicoli tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dopo i primi episodi registrati tra le province di Belluno e Treviso, sono emerse altre quattro segnalazioni documentate, facendo ipotizzare un fenomeno più esteso di quanto inizialmente previsto.

Tra gli episodi più gravi c’è quello avvenuto a Segusino, nel Trevigiano, dove un’automobile si è fermata improvvisamente all’interno di una galleria dopo un rifornimento di gasolio. Altri casi sono stati segnalati dopo rifornimenti effettuati a Mestre, lungo il Terraglio, nell’area di Belluno-Trichiana e a Sappada, in provincia di Udine.

Secondo quanto riferito da Adiconsum Treviso Belluno, in tutti gli interventi eseguiti dalle officine meccaniche sarebbero stati riscontrati acqua e altre sostanze contaminanti nei filtri del carburante. In almeno uno dei veicoli esaminati sarebbero state rinvenute anche alghe all’interno dell’impianto di alimentazione.

L’associazione dei consumatori sottolinea che le verifiche effettuate finora non consentono di ricondurre il problema a un singolo distributore o a uno specifico marchio. Le segnalazioni riguardano infatti sia impianti indipendenti sia stazioni di servizio appartenenti a reti nazionali e internazionali, circostanza che farebbe ipotizzare una contaminazione avvenuta in una fase precedente della filiera di distribuzione, come nei depositi di stoccaggio o durante il trasporto del carburante.

«Abbiamo voluto evitare una caccia al singolo distributore, che potrebbe essere a sua volta parte lesa», spiega Stefano Bellotto, presidente di Adiconsum Treviso Belluno. «Il fatto che il fenomeno interessi quattro province e impianti appartenenti a gestori diversi lascia pensare a una criticità più ampia, sulla quale è necessario fare piena chiarezza».

L’associazione ha già attivato il proprio servizio legale per assistere gli automobilisti che hanno subito danni ai veicoli e chiede ora l’apertura di un tavolo di confronto con le associazioni di categoria della distribuzione dei carburanti.

L’obiettivo è garantire risarcimenti rapidi ai cittadini coinvolti, individuare le responsabilità lungo la filiera e ripristinare gli standard di qualità del carburante, evitando che altri automobilisti possano ritrovarsi con il motore in avaria dopo un semplice rifornimento.