Sull’incendio al capannone del sindaco di Malo l’ombra delle minacce: pochi mesi fa il biglietto choc “ti faremo saltare in aria”

L’incendio che ha colpito nella notte il capannone dell’azienda del sindaco di Malo, Moreno Marsetti, a Isola Vicentina riaccende l’attenzione su una vicenda che aveva già sollevato forte preoccupazione nel territorio vicentino. Solo pochi mesi fa, infatti, il primo cittadino era stato destinatario di una pesante intimidazione: un biglietto lasciato sulla sua auto con una minaccia di morte.

“Ti facciamo saltare in aria l’auto con te dentro”: era il messaggio trovato da Marsetti sul cruscotto della propria vettura alla fine di marzo. Una frase inquietante che aveva fatto scattare immediatamente le indagini e l’intervento delle istituzioni.

Il gesto era arrivato in un momento particolarmente delicato per il Comune di Malo, dopo una serie di episodi di vandalismo e atti intimidatori attribuiti dagli investigatori alla possibile azione di una baby gang. Tra gli episodi finiti sotto osservazione anche alcune esplosioni provocate con ordigni rudimentali in diversi punti del territorio comunale, compreso il campetto da calcio di via dei Bersaglieri.

Proprio l’impegno del sindaco sul fronte della sicurezza e la richiesta di maggiori controlli erano state indicate come una possibile chiave di lettura della minaccia. Gli inquirenti avevano comunque mantenuto aperte tutte le piste.

La vicenda aveva provocato una vasta reazione politica e istituzionale. Il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana aveva espresso solidarietà a Marsetti, condannando “con fermezza gli atti intimidatori” e chiedendo che fossero accertate le responsabilità.

Anche il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani aveva preso posizione: «Esprimo la massima solidarietà al sindaco di Malo, Moreno Marsetti, minacciato di morte dopo aver intrapreso iniziative sacrosante contro alcune baby gang. Lo Stato non fa passi indietro e gli amministratori coraggiosi non si lasciano intimidire».

A distanza di pochi mesi, il nuovo episodio dell’incendio al capannone aziendale del sindaco apre inevitabilmente interrogativi. Saranno ora le indagini dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine a chiarire la natura del rogo e ad accertare se si sia trattato di un incidente oppure di un gesto doloso.

Resta però sullo sfondo il precedente della minaccia ricevuta dal primo cittadino, un episodio che aveva già evidenziato un clima di tensione attorno alla figura del sindaco e alle sue battaglie sul fronte della sicurezza urbana.