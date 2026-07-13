Lo Spazio Giovani si colora e “Ci sto? Affare fatica!” conquista Noventa Vicentina

L’estate 2026 si conferma ricca di opportunità dedicate ai giovani di Noventa Vicentina. Tra nuovi spazi che prendono vita, attività educative e iniziative di cittadinanza attiva, l’Amministrazione comunale continua a investire sulle nuove generazioni, valorizzando il loro protagonismo e rafforzando i servizi a loro dedicati.

Lo Spazio Giovani “Paolo Tosetto” continua infatti il proprio percorso di crescita. Dopo l’acquisto dei nuovi arredi da parte del Comune e l’avvio della collaborazione con la Cooperativa La Vigna, che garantisce ogni pomeriggio la presenza di un educatore, i locali stanno assumendo un volto sempre più accogliente e funzionale.

A rendere ancora più vivo il centro sono arrivati anche due nuovi murales. Il primo richiama le bellezze storiche di Noventa Vicentina, mentre il secondo celebra l’arte e la musica con un pianoforte dedicato a Paolo Tosetto, figura alla quale è intitolato lo spazio. Un intervento artistico che contribuisce a rendere gli ambienti più colorati e rappresentativi dell’energia e della creatività dei giovani.

Lo Spazio Giovani, ospitato negli ex locali dei Servizi Sociali comunali, è ormai un punto di riferimento non solo per i ragazzi di Noventa Vicentina, ma anche per gli studenti dell’Istituto Masotto provenienti dai comuni limitrofi. Al suo interno trovano sede la Consulta Giovanile e, con cadenza settimanale, uno sportello gestito dai referenti del Centro per l’Impiego.

«Vogliamo che lo Spazio Giovani sia sempre più un luogo di incontro, crescita e partecipazione – sottolinea il sindaco Mattia Veronese –. I nuovi murales non rappresentano soltanto un intervento estetico, ma raccontano l’identità della nostra comunità e il talento dei ragazzi. Allo stesso tempo, iniziative come “Ci sto? Affare fatica!” dimostrano quanto i giovani siano pronti a mettersi in gioco per il bene comune. Come Amministrazione continueremo a investire su di loro, perché crediamo che siano una risorsa fondamentale per il presente e il futuro di Noventa Vicentina».

L’Amministrazione rivolge inoltre un ringraziamento ai giovani noventani che hanno scelto di partecipare al progetto “Ci sto? Affare fatica!”, dedicando parte delle vacanze estive alla cura degli spazi pubblici. Tra gli interventi già conclusi figura la pulizia e la riverniciatura della recinzione e della cancellata della scuola secondaria di primo grado lungo via Marconi, un’attività che rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva, responsabilità e attenzione verso il proprio territorio.

Le iniziative dedicate ai giovani non si fermano qui. I ragazzi sono già al lavoro per organizzare le attività e gli appuntamenti in programma a settembre, mese che si preannuncia ricco di incontri, eventi e nuove occasioni di partecipazione aperte all’intera comunità.

L’Amministrazione comunale esprime infine il proprio plauso a tutti i giovani coinvolti, ringraziandoli per l’entusiasmo, l’impegno e la disponibilità dimostrati, qualità che confermano come il futuro di Noventa Vicentina sia nelle mani di una generazione pronta a costruire e valorizzare la propria comunità.