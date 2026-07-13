SCUOLA ZANELLA DI TRISSINO, PROSEGUE LA GRANDE RIQUALIFICAZIONE DA 2,3 MILIONI DI EURO

Lavori programmati per step: dopo il miglioramento sismico si interviene su efficienza energetica, impianti e comfort degli ambienti. Il completamento è previsto con il rinnovo totale degli spazi

Prosegue a ritmo veloce ed efficiente l’importante intervento di riqualificazione della scuola Giacomo Zanella di Trissino, un’opera dal valore complessivo di 2 milioni e 300 mila euro che porterà a un profondo rinnovamento dell’edificio scolastico.

I lavori stanno procedendo secondo un programma articolato per step, così da consentire l’avanzamento dell’intervento in modo organizzato e garantire il rispetto dei tempi previsti. L’obiettivo è completare le principali opere entro l’inizio del prossimo anno scolastico, restituendo agli studenti e al personale una scuola più moderna, sicura ed efficiente.

Dopo la fase dedicata al miglioramento sismico, il progetto sta interessando ora gli interventi legati all’efficientamento energetico e alla qualità degli ambienti. Sono previsti il cappotto termico dell’edificio, il rinnovo dei serramenti, la realizzazione di nuovi impianti per il ricambio e il trattamento dell’aria e l’installazione di impianti fotovoltaici.

Una serie di opere che consentirà di migliorare sensibilmente le prestazioni della struttura, con aule più confortevoli dal punto di vista termico e acustico, oltre a una maggiore sostenibilità energetica dell’edificio.

Il percorso di riqualificazione proseguirà successivamente con ulteriori interventi di completamento: sono previsti il rinnovo dei colori e delle finiture interne, nuove opere in cartongesso, la sostituzione delle porte interne, il rifacimento dei pavimenti e il miglioramento della recinzione esterna.

Al termine dei lavori la scuola Zanella sarà completamente trasformata, con ambienti rinnovati e più funzionali, in grado di offrire a studenti e insegnanti una struttura adeguata alle esigenze della scuola contemporanea.

Un investimento importante per Trissino, che punta a valorizzare uno degli edifici pubblici più importanti della comunità, con un intervento complessivo destinato a migliorare sicurezza, qualità degli spazi e sostenibilità.