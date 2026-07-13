Identificato il giovane trovato morto nel canale: è un 24enne, prende corpo l’ipotesi dell’incidente

È stato identificato il giovane trovato senza vita nelle prime ore di sabato nel canale Muson Vecchio, a Mirano, in provincia di Venezia. Si tratta di Alex Favaro, 24 anni, originario di Noale.

Il corpo era stato rinvenuto intorno alle 6 del mattino nelle acque del corso d’acqua che costeggia via Bastia Fuori. Sulla salma è stata disposta l’autopsia, che dovrà chiarire con precisione le cause del decesso. Al momento gli investigatori mantengono aperte diverse ipotesi, mentre quella dell’omicidio è stata esclusa.

Secondo i primi accertamenti, la pista ritenuta più probabile è quella di un tragico incidente. Il giovane potrebbe essere scivolato nel canale dopo essere stato colto da un malore, finendo poi per annegare. Resta comunque al vaglio anche l’eventualità di un gesto volontario.

Alex Favaro si era allontanato da casa alcuni giorni prima. I genitori lo avevano visto uscire, ma da quel momento non aveva più dato notizie di sé. Dopo il ritrovamento del corpo, i familiari hanno fornito ai carabinieri alcuni particolari fisici distintivi che hanno consentito di confermare ufficialmente la sua identità.

Un elemento che potrebbe rivelarsi importante per la ricostruzione della vicenda risale a giovedì scorso. Una residente della zona aveva infatti raccontato di aver udito un forte tonfo provenire dal Muson Vecchio, seguito da una voce che chiedeva aiuto gridando: «Aiuto, sono qui». La donna aveva immediatamente lanciato l’allarme, ma le ricerche effettuate in quel momento non avevano portato ad alcun riscontro.

Dalle verifiche svolte finora è emerso che il 24enne, appassionato di natura, spazi aperti e pesca, aveva raggiunto il canale a piedi e da solo. Il suo corpo è stato successivamente recuperato dai vigili del fuoco, con l’intervento dei sommozzatori del 115.

L’esame autoptico sarà ora determinante per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e fare piena luce sulle circostanze che hanno portato alla morte del giovane.