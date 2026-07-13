Domenica di sangue sulle strade veronesi: giovane muore in un canale, ciclista investito è grave

Due gravi incidenti stradali si sono verificati nella serata di domenica 12 luglio in provincia di Verona. Il primo, avvenuto a Palù, è costato la vita a un giovane automobilista, mentre il secondo, a Mozzecane, ha visto un ciclista rimanere gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto.

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 19.30 in via Acquabona, nell’omonima contrada di Palù. Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile è uscita autonomamente di strada finendo in un canale. Il conducente, un giovane, è morto sul colpo nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Poco più tardi, intorno alle 21, un secondo grave incidente si è verificato nel territorio comunale di Mozzecane, lungo via Ponte, sulla Strada regionale 62, nel tratto urbano di San Zeno.

Un ciclista adulto è stato investito da un’automobile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Villafranca, un’ambulanza infermierizzata e l’auto medica del Suem.

Il ferito è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

L’incidente riporta l’attenzione sulla pericolosità di quel tratto della Strada regionale 62. Proprio sulla stessa arteria, il mese scorso, aveva perso la vita Giorgio Olivetti, in un altro tragico incidente avvenuto poco prima della località Pizzoletta. Anche in questo caso saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire con precisione le responsabilità e la dinamica dell’investimento.