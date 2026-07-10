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10 Luglio 2026 - 17.24

Vandalizzata la vetrofania dedicata a Sergio Ramelli nella sede del M.I.S. Vicenza

P.U.
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Ignoti hanno strappato l’immagine affissa sulla vetrina della sede di Corso San Felice. Deghenghi: “Un gesto dettato dall’odio politico, stiamo cercando di individuare i responsabili”

Un atto vandalico ha colpito la sede del M.I.S. Vicenza in Corso San Felice. Nella notte tra il 9 e il 10 luglio, ignoti hanno strappato e rimosso quasi completamente la vetrofania dedicata a Sergio Ramelli, affissa sulla vetrina della sede del movimento.

A denunciare l’accaduto è Gian Luca Deghenghi, portavoce del Movimento Italia Sociale Vicenza, che riferisce come la vetrofania fosse già stata oggetto in passato di altri episodi vandalici.

“Da quando l’abbiamo inaugurata nell’aprile scorso – spiega Deghenghi – la vetrofania era già stata bersaglio di diversi atti vandalici, con danni ai quali eravamo riusciti a porre rimedio. In quest’ultimo episodio, però, l’immagine è stata staccata dalla vetrina e rimossa quasi completamente, rendendo impossibile qualsiasi intervento di recupero”.

Secondo il portavoce del M.I.S., il gesto sarebbe riconducibile a motivazioni di carattere politico e ideologico. “Dispiace constatare come vi siano persone che, spinte da odio politico ed ideologico, si rendono ancora responsabili di gesti tanto ignobili”, afferma.

Deghenghi definisce l’episodio “un accanimento contro la memoria di una figura come Sergio Ramelli”, parlando di un’azione “vergognosa ed esecrabile” e annunciando che il movimento provvederà a ripristinare la vetrofania.

“Da parte nostra – conclude il portavoce del M.I.S. Vicenza – provvederemo a ripristinarla in modo che non possa subire altri sfregi. Per quanto riguarda i colpevoli, stiamo cercando di individuarli”.

Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, organizzazione giovanile legata al Movimento Sociale Italiano, fu aggredito a Milano nel 1975 e morì dopo settimane di agonia. La sua figura è tuttora al centro di contrapposte letture politiche e storiche, con iniziative commemorative promosse negli anni da ambienti della destra italiana.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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