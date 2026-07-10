AL POLO DI DESIGN IUAV SEI WORKSHOP: GLI STUDENTI ESPLORANO IL VALORE DEL “TEMPO NON PERSO”

Di Anita Guelfi ed Elisa Santucci

Al Polo di Design dell’Università Iuav di Venezia, sede di Vicenza, si è concluso il workshop estivo che ha coinvolto gli studenti del corso di laurea in Design in un percorso di progettazione condivisa con professionisti, aziende, istituzioni e realtà del territorio. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto e sperimentazione, mettendo in relazione formazione universitaria e mondo esterno attraverso attività progettuali concrete. Il workshop estivo si inserisce in un percorso articolato che prevede due momenti principali: uno a febbraio, più tecnico e dedicato all’approfondimento degli strumenti e dei metodi della progettazione, e uno a giugno, caratterizzato dal lavoro diretto degli studenti insieme ai professionisti coinvolti. Sono stati sei i workshop sviluppati attorno a un unico tema conduttore, “Il tempo non perso”, una riflessione su quei momenti apparentemente improduttivi o sospesi che, in realtà, possono diventare occasioni di crescita, ricerca e sviluppo di nuovi progetti. Il percorso ha coinvolto circa 130 studenti del secondo e terzo anno, impegnati nella realizzazione di progetti insieme ad aziende, istituzioni e a un collettivo del territorio, con l’obiettivo di sperimentare nuovi approcci al design e creare connessioni tra università e comunità locale.