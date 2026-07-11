Deltaplano precipita tra le vigne durante l’atterraggio, muore il pilota

Tragedia nel pomeriggio di sabato 11 luglio a Revine Lago, nel Trevigiano, dove un pilota di deltaplano ha perso la vita dopo essere precipitato tra i vigneti in località Fratta.

L’allarme è scattato intorno alle 16. Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, pronta a fornire supporto all’elicottero di Treviso Emergenza, atterrato nelle vicinanze del luogo dell’incidente.

Secondo le prime informazioni, il deltaplano è precipitato durante la fase di atterraggio, finendo tra le vigne. Il personale medico dell’elisoccorso ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pilota.

L’identità della vittima non è stata ancora resa nota.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche un’ambulanza del Suem 118 e i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno provocato la caduta del velivolo.