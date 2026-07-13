Isola V. – Incendio distrugge il capannone dell’azienda del sindaco di Malo Marsetti, vigili del fuoco al lavoro nella notte

Il rogo è divampato poco prima delle 2 a Isola Vicentina. Nessun ferito. Sul posto anche carabinieri, Suem, polizia locale e Arpav. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche il dolo.

Un violento incendio è divampato nella notte tra domenica e lunedì all’interno del capannone dell’azienda del sindaco di Malo, Moreno Marsetti, in via Europa a Isola Vicentina. L’allarme è scattato intorno all’1.50, quando le fiamme hanno rapidamente avvolto il fabbricato, rendendo necessario un imponente intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono confluite nove squadre dei vigili del fuoco, impegnate per tutta la notte nelle operazioni di spegnimento e contenimento del rogo. Considerato l’elevato numero di operatori impiegati e le alte temperature, è stato richiesto anche un presidio di supporto per garantire la sicurezza del personale durante le operazioni. Le squadre hanno lavorato per diverse ore, proseguendo poi con la bonifica dell’area.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni sono ingentissimi: il capannone risulta completamente inagibile e gran parte delle attrezzature presenti all’interno è andata distrutta.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, il personale del Suem 118, la polizia locale e i tecnici di Arpav, chiamati a effettuare i rilievi e il monitoraggio ambientale in seguito alla densa colonna di fumo sviluppatasi durante l’incendio.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella del dolo: secondo le prime informazioni sarebbe stato rinvenuto un possibile innesco. L’area è stata posta sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti tecnici necessari a stabilire l’origine dell’incendio e ad accertare eventuali responsabilità.

Sull’accaduto è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha voluto ringraziare pubblicamente i soccorritori e manifestare la propria vicinanza al primo cittadino di Malo.

«Grazie ai Vigili del Fuoco intervenuti nella notte per affrontare il violento incendio che ha colpito il capannone dell’azienda del sindaco di Malo, Moreno Marsetti, a Isola Vicentina. Hanno lavorato per ore per domare le fiamme, mettere in sicurezza l’area e limitare, per quanto possibile, le conseguenze di un rogo che ha causato danni ingenti. A Moreno Marsetti l’augurio che possa superare al più presto questo momento difficile», ha dichiarato Zaia.