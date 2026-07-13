NORDEST – Residenze di comodo per non pagare l’Imu: scoperti 70 evasori, recuperati 160 mila euro

Settanta contribuenti sono stati individuati per aver beneficiato indebitamente delle agevolazioni previste per l’abitazione principale, evitando così il pagamento dell’Imu. È il risultato di un’articolata attività della Guardia di Finanza della Compagnia di Tarvisio, che ha consentito di accertare un’evasione complessiva di circa 160 mila euro.

L’operazione, avviata nell’aprile dello scorso anno nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria a tutela degli equilibri dei bilanci comunali, ha interessato il patrimonio immobiliare del territorio tarvisiano, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle residenze fittizie e delle abitazioni utilizzate esclusivamente per finalità stagionali in un’area caratterizzata da una forte vocazione turistica.

I finanzieri hanno verificato il corretto versamento dell’Imposta Municipale Propria (Imu/I.L.I.A.) da parte dei proprietari di immobili presenti nel comprensorio di Tarvisio, analizzando circa 5.000 posizioni.

L’attività investigativa è stata svolta incrociando i dati raccolti durante il controllo economico del territorio con le informazioni contenute nelle banche dati istituzionali in uso al Corpo. Per ogni contribuente sono stati esaminati diversi elementi, tra cui la residenza anagrafica, i dati catastali degli immobili, l’eventuale titolarità di imprese o attività professionali in altri Comuni o regioni, il possesso di ulteriori abitazioni, la residenza dei componenti del nucleo familiare e perfino la scelta del medico di famiglia.

Determinante si è rivelata anche l’analisi dei consumi energetici delle abitazioni dichiarate come residenza principale. I dati delle utenze hanno infatti permesso di individuare numerosi casi in cui l’immobile risultava abitato solo formalmente, mentre il proprietario viveva stabilmente in un altro Comune.

Le verifiche hanno così fatto emergere 70 contribuenti che, tra il 2020 e il 2024, avevano mantenuto una residenza di facciata per usufruire dell’esenzione dall’Imu prevista per l’abitazione principale, senza averne i requisiti.

Le posizioni irregolari sono state quindi segnalate al Comune di Tarvisio, che procederà al recupero delle somme dovute, destinate a finanziare i servizi pubblici locali.

Complessivamente l’imposta evasa ammonta a circa 160 mila euro. La Guardia di Finanza evidenzia inoltre che oltre il 30% dei contribuenti destinatari degli avvisi di accertamento notificati dal Comune ha già provveduto a saldare integralmente il debito tributario, evitando così l’applicazione di ulteriori sanzioni accessorie.