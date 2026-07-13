Inferno in un locale di Bangkok, almeno 27 morti e decine di feriti: la velocità delle fiamme (I VIDEO)

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Tragedia nella capitale della Thailandia, dove un violento incendio divampato in un bar di Bangkok ha provocato almeno 27 vittime e decine di feriti, molti dei quali in condizioni gravi. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause del rogo e accertare eventuali responsabilità.

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, le fiamme sarebbero partite nei pressi del palco del locale per poi propagarsi rapidamente al soffitto. In pochi istanti il fumo ha invaso gli ambienti, intrappolando numerosi clienti e rendendo estremamente difficili le operazioni di evacuazione.

I soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma per almeno 27 persone non c’è stato nulla da fare. Decine di feriti sono stati trasportati negli ospedali della capitale thailandese, con diversi ricoverati in condizioni critiche.

Le autorità stanno ora verificando la dinamica dell’incendio, le misure di sicurezza presenti nel locale e il rispetto delle norme antincendio. Al momento non sono state rese note le possibili cause del rogo.

L’incidente rappresenta una delle più gravi tragedie avvenute negli ultimi anni in un locale pubblico della Thailandia e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli esercizi di intrattenimento e sulle procedure di emergenza da adottare in caso di incendio.