IN BASILICA PALLADIANA UN VIAGGIO NELL’ARTE EUROPEA CON IL PROGETTO TRIENNALE ‘ISPIRAZIONE EUROPA’ (video)

La Basilica Palladiana si prepara a diventare il cuore di un grande progetto culturale internazionale. Da novembre prenderà il via un percorso triennale che unirà grandi mostre d’arte, incontri, viaggi, sport, musica, gemellaggi e numerose altre iniziative dedicate al dialogo tra i popoli europei. Il primo appuntamento sarà dedicato al rapporto tra Italia e Germania, con un’esposizione che riunirà tra 800 e 900 opere di importanti pittori e scultori. Seguiranno poi le rassegne Italia-Francia e Italia-Spagna, tutte incentrate sul confronto tra i grandi artisti europei.