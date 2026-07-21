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21 Luglio 2026 - 12.21

IN BASILICA PALLADIANA UN VIAGGIO NELL’ARTE EUROPEA CON IL PROGETTO TRIENNALE ‘ISPIRAZIONE EUROPA’ (video)

Elisa Santucci
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La Basilica Palladiana si prepara a diventare il cuore di un grande progetto culturale internazionale. Da novembre prenderà il via un percorso triennale che unirà grandi mostre d’arte, incontri, viaggi, sport, musica, gemellaggi e numerose altre iniziative dedicate al dialogo tra i popoli europei. Il primo appuntamento sarà dedicato al rapporto tra Italia e Germania, con un’esposizione che riunirà tra 800 e 900 opere di importanti pittori e scultori. Seguiranno poi le rassegne Italia-Francia e Italia-Spagna, tutte incentrate sul confronto tra i grandi artisti europei.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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