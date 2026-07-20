BENIGNO NEL CO.MI.PA. DEL VENETO: “UN’OPPORTUNITÀ PER CONCILIARE DIFESA E TERRITORIO”

Alessandro Benigno (segretario cittadino di FdI) è stato designato dal Consiglio regionale del Veneto come componente del CO.MI.PA. (Comitato misto paritetico), l’organismo previsto dal Codice dell’ordinamento militare che mette in dialogo le esigenze della Difesa con i piani territoriali, economici e sociali della Regione. “Una bella opportunità”, ha commentato Benigno, sottolineando l’importanza del confronto tra Forze Armate, istituzioni e comunità locali che convivono con caserme, poligoni e servitù militari.