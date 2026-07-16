STREET TG
16 Luglio 2026 - 10.25

CALDO A VICENZA: IL COMUNE IN CAMPO PER PROTEGGERE LE PERSONE PIÙ FRAGILI

Elisa Santucci
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Termometro bollente a Vicenza e nel resto d’Italia, con temperature elevate che mettono alla prova soprattutto le categorie più esposte. La città si attrezza per affrontare l’emergenza caldo e garantire supporto alle persone che rischiano maggiormente di rimanere sole, dagli anziani ai bambini, fino a chi vive situazioni di difficoltà. L’assessore Tosetto illustra le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale e ricorda il servizio di assistenza attivo al numero 0444 22 10 20, un punto di riferimento per ricevere informazioni, aiuto e trovare soluzioni alle diverse necessità.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

CALDO A VICENZA: IL COMUNE IN CAMPO PER PROTEGGERE LE PERSONE PIÙ FRAGILI | TViWeb CALDO A VICENZA: IL COMUNE IN CAMPO PER PROTEGGERE LE PERSONE PIÙ FRAGILI | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy