CALDO A VICENZA: IL COMUNE IN CAMPO PER PROTEGGERE LE PERSONE PIÙ FRAGILI

Termometro bollente a Vicenza e nel resto d’Italia, con temperature elevate che mettono alla prova soprattutto le categorie più esposte. La città si attrezza per affrontare l’emergenza caldo e garantire supporto alle persone che rischiano maggiormente di rimanere sole, dagli anziani ai bambini, fino a chi vive situazioni di difficoltà. L’assessore Tosetto illustra le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale e ricorda il servizio di assistenza attivo al numero 0444 22 10 20, un punto di riferimento per ricevere informazioni, aiuto e trovare soluzioni alle diverse necessità.