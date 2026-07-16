Dal Maine Coon al Ragdoll: le razze di gatti più calme e affettuose per chi cerca un compagno docile

Chi sogna un gatto tranquillo, amante delle coccole e capace di adattarsi alla vita in casa può orientarsi verso alcune razze note per il loro carattere particolarmente mite. Esistono infatti oltre cento razze feline nel mondo, ognuna con caratteristiche fisiche e comportamentali differenti: dal tipo di pelo alla corporatura, fino al temperamento. Va però ricordato che la razza non è l’unico elemento determinante: anche l’ambiente in cui cresce il gatto e il rapporto con le persone influenzano molto il suo carattere.

Tra i felini più apprezzati per la loro indole calma c’è il Maine Coon, considerato il più grande tra i gatti domestici. Nonostante le sue dimensioni importanti, con esemplari che possono arrivare anche a 15 chilogrammi, è conosciuto per la sua pazienza e il carattere equilibrato. È una scelta indicata per le famiglie che cercano un animale affettuoso e docile, anche se richiede attenzioni particolari, soprattutto per la cura del lungo mantello, che necessita di spazzolature frequenti.

Tra i gatti più adatti alla vita in appartamento spiccano il Ragdoll e il Ragamuffin. Il primo, dal pelo morbido e setoso, è famoso per la sua estrema tranquillità e per il forte legame con il proprietario. Il suo nome significa letteralmente “bambola di pezza”, perché tende a rilassarsi completamente quando viene preso in braccio. Ama essere accarezzato e cerca spesso il contatto umano. Anche il Ragamuffin ha un temperamento simile: è un gatto affettuoso che apprezza molto le attenzioni e la compagnia.

Per chi preferisce un animale più riservato, ma comunque equilibrato, ci sono il Blu di Russia e il Chartreux. Il Blu di Russia, riconoscibile per il caratteristico mantello grigio-bluastro, è un gatto discreto e indipendente, che predilige ambienti tranquilli e poco rumorosi. Può essere particolarmente adatto a persone che cercano compagnia senza un animale troppo esigente. Anche il Chartreux ha un carattere dolce e pacato, anche se può essere più timido e poco incline al caos.

Il British Shorthair è invece una razza apprezzata per il suo equilibrio tra autonomia e affetto. Con il suo aspetto inconfondibile, gli occhi color ambra e il pelo folto, è un gatto indipendente che si adatta bene alla vita domestica. Ama avere i propri spazi, ma non rinuncia a momenti di gioco e a qualche coccola.

Tra i gatti più socievoli c’è anche il Manx, conosciuto come il gatto dell’Isola di Man per la caratteristica assenza della coda. Dolce, affettuoso e molto legato alle persone, è un animale che ama stare in compagnia e cerca spesso il contatto con i proprietari. Proprio per questo motivo soffre particolarmente la solitudine.

Infine, il Sacro di Birmania è un altro gatto noto per il suo aspetto elegante e lo sguardo dolce. È un animale molto affettuoso, che ama la presenza della famiglia e soprattutto dei bambini, dai quali cerca attenzioni e carezze. Ha però anche un lato vivace: ama giocare e può capitare che la sua curiosità lo porti a combinare qualche piccolo guaio in casa.

La scelta della razza può quindi aiutare chi cerca un gatto dal carattere più tranquillo, ma ogni animale resta un individuo con la propria personalità. Anche un gatto meticcio adottato in un rifugio può rivelarsi un compagno estremamente affettuoso e docile, soprattutto se inserito in un ambiente sereno e adatto alle sue esigenze.