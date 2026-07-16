Veneto – Schiacciato da un rullo in cava: muore un operaio, ferito un collega

Tragedia sul lavoro nella mattinata di oggi, giovedì 16 luglio, a Giavera del Montello, in provincia di Treviso. Un operaio ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un rullo all’interno della cava dell’azienda Postumia Inerti, in via San Rocco.

L’incidente si è verificato poco prima delle 8. Per cause ancora in corso di accertamento, il lavoratore è stato travolto dal mezzo, riportando ferite che non gli hanno lasciato scampo.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un collega, che ha riportato ferite giudicate non gravi.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del Suem 118 con medico e infermieri, i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Montebelluna e i tecnici dello Spisal, il Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi. Saranno gli accertamenti dei carabinieri e dello Spisal a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità.