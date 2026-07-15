CRONACA
15 Luglio 2026 - 15.27

Caldo nei musei statali del Veneto: il sindacato in agitazione

Nicoletta Ugolini
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Veneto, 15 luglio 2026 – Il sindacato Usb ha dichiarato lo stato di agitazione per i lavoratori dei musei e delle aree archeologiche statali del Veneto, denunciando temperature superiori ai 30 gradi con umidità al 60% nelle sale espositive e negli uffici della Direzione regionale musei nazionali del Veneto e dei Musei archeologici di Venezia e della Laguna, con una temperatura percepita di circa 40°C.

Il sindacato lamenta l’assenza di manutenzione sui fancoil, guasti da anni al Museo Archeologico di Venezia, la mancata fornitura di acqua e dispositivi di protezione, e la mancata formazione sul rischio colpi di calore, già verificatosi su un visitatore.

Nonostante le segnalazioni dall’estate 2025 e la richiesta di incontro urgente dell’1 luglio, la dirigenza non ha risposto. Usb minaccia una denuncia allo Spisal e all’Ispettorato del lavoro se non verranno calendarizzati tavoli di confronto e attuate le misure di sicurezza previste dalla legge.

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