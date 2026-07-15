Recuperata coppia sotto la Croda del Becco

Belluno, 15 luglio 2026 – Attorno alle 18 di ieri la Centrale del 118 è stata attivata da una coppia di escursionisti italiani rimasta incrodata sotto la Croda del Becco. I due, saliti sulla cima dalla normale, per rientrare avevano iniziato a seguire una traccia, che però avevano perso, finendo bloccati in un canale detritico sopra salti di roccia, incapaci di muoversi. Dopo aver tentato di avvicinarsi ostacolato dalle nubi basse, Falco è volato a imbarcare due soccorritori della Guardia di finanza per tentare di lasciarli in vetta. Essendosi alzate ancora di più le nuvole i due soccorritori sono stati sbarcati al Rifugio Biella, da dove sono partiti a piedi. Dopo un altro tentativo, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è riuscito a individuare la posizione della coppia, senza però poter ultimare il recupero. L’eliambulanza è quindi scesa a caricare quattro volontari del Soccorso alpino di Cortina, che ha lasciato in basso, il più vicino possibile alla coppia. La squadra è quindi risalita di quota e ha raggiunto i due a circa 2.500 metri di quota, tra la cima della Croda del Becco e la Piccola Croda del Becco. Dopo averli assicurati, i soccorritori li hanno calati con la corda. Arrivati sul ghiaione sottostante, li hanno poi accompagnati alle jeep e da lì li hanno portati al Rifugio Sennes.