CRONACA
15 Luglio 2026 - 9.22

Recuperata coppia sotto la Croda del Becco

Nicoletta Ugolini
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Belluno, 15 luglio 2026 – Attorno alle 18 di ieri la Centrale del 118 è stata attivata da una coppia di escursionisti italiani rimasta incrodata sotto la Croda del Becco. I due, saliti sulla cima dalla normale, per rientrare avevano iniziato a seguire una traccia, che però avevano perso, finendo bloccati in un canale detritico sopra salti di roccia, incapaci di muoversi. Dopo aver tentato di avvicinarsi ostacolato dalle nubi basse, Falco è volato a imbarcare due soccorritori della Guardia di finanza per tentare di lasciarli in vetta. Essendosi alzate ancora di più le nuvole i due soccorritori sono stati sbarcati al Rifugio Biella, da dove sono partiti a piedi. Dopo un altro tentativo, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è riuscito a individuare la posizione della coppia, senza però poter ultimare il recupero. L’eliambulanza è quindi scesa a caricare quattro volontari del Soccorso alpino di Cortina, che ha lasciato in basso, il più vicino possibile alla coppia. La squadra è quindi risalita di quota e ha raggiunto i due a circa 2.500 metri di quota, tra la cima della Croda del Becco e la Piccola Croda del Becco. Dopo averli assicurati, i soccorritori li hanno calati con la corda. Arrivati sul ghiaione sottostante, li hanno poi accompagnati alle jeep e da lì li hanno portati al Rifugio Sennes. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Recuperata coppia sotto la Croda del Becco | TViWeb Recuperata coppia sotto la Croda del Becco | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy