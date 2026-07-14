CRONACAVENETO
14 Luglio 2026 - 15.24

Scontro tra 2 tir in tangenziale: 1 ferito (FOTO)

Nicoletta Ugolini
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Mestre, 14 luglio 2026 – Alle ore 13:50 di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla tangenziale di Mestre (A57) per un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti.
Per cause in corso di accertamento, un camion frigo è finito contro un camion adibito al trasporto di materiale edile. Nell’impatto, la cabina del mezzo frigorifero è stata completamente distrutta e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere.
Le squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Mestre, intervenute con autopompa e autogrù, hanno provveduto all’estrazione del ferito, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario del SUEM 118.
Sul posto sono intervenuti anche gli enti preposti per la gestione della viabilità.
Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata dall’incidente.

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