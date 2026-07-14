Oggi e domani: fase di attenzione per il rischio ondate di calore e per il rischio idrogeologico per temporali anche a Vicenza e provincia



VICENZA, 14 LUGLIO 2026 – Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato per l’area che riguarda anche Vicenza la fase di attenzione (giallo) per il rischio di ondate di calore, almeno fino a domani mercoledì 15 luglio e la fase di attenzione (gialla) per rischio idrogeologico per temporali per mercoledì 15 luglio.Le previsioni per oggi martedì 14 luglio e domani mercoledì 15 luglio indicano infatti condizioni di disagio fisico intenso. Oggi sarà possibile qualche rovescio e temporale specie in prossimità dei rilievi e nelle ore pomeridiane e serali con una probabilità contenuta di fenomeni intensi.

Mercoledì 15 luglio è previsto tempo a tratti instabile con possibili rovesci e temporali dapprima su zone montane e pedemontane, in estensione alla pianura tra mercoledì sera e giovedì mattina. È prevista una permanenza del disagio fisico intenso e un probabile prolungamento dell’allerta per ondate di calore.Si raccomanda, in particolare a persone anziane, bambini, donne in gravidanza e persone affette da patologie, di evitare esposizioni prolungate all’aperto nelle ore più calde della giornata e di ridurre lo svolgimento di attività fisiche affaticanti.Per quanto riguarda, in particolare, il rischio idrogeologico per temporali, per eventuali segnalazioni è possibile chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444545311.



Per anziani e persone sole è a disposizione lo sportello telefonico del Comune di Vicenza “Vicenza solidale”, dove avere un supporto e informazioni utili, oltre che l’indicazione dei centri civici dotati di climatizzazione.

Lo sportello si può contattare al numero 0444221020, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.Oltre alla compagnia telefonica e all’aiuto per il primo accesso ai servizi sociali, si possono richiedere informazioni sui servizi per le persone anziane o particolarmente fragili nel periodo estivo. Si possono inoltre ottenere informazioni in merito alle attività aggregative, culturali e sociali che vengono proposte nei centri per anziani della città (tutti sono muniti di impianto di aria condizionata).Le ondate di calore possono favorire l’aumento della concentrazione nell’aria di ozono, con possibili disagi per le persone più fragili.



Per conoscere i livelli di ozono durante il periodo estivo, è possibile consultare le pagine Previsione Ozono e Qualità dell’aria – Dati in diretta in cui l’Arpav pubblica giornalmente i valori rilevati dalle centraline.Inoltre, come disposto dalla Regione del Veneto, fino al 31 agosto anche a Vicenza vige il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12:30 alle 16, nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, limitatamente ai giorni e alle aree con un livello di rischio alto.Maggiori informazioniSportello solidale:https://www.comune.vicenza.it/Vivere-il-comune/Luoghi/Sportello-Vicenza-SolidaleInformazioni al pubblico sul livello di ozono: https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-ozonoOrdinanza della Regine del Veneto: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=584835