Gelato e vicentini: una spesa annua di 24,7 milioni di euro per un prodotto fresco sotto molti punti di vista

Vicenza, 14 luglio 2026 – Per combattere il caldo di questi giorni non c’è niente di meglio che un buon gelato che resta tra prodotti tipici del made in Italy del comparto alimentare italiano. E in un contesto in cui salgono i consumi alimentari, le famiglie vicentine spendono 24,7 milioni di euro all’anno per i gelati.

“Il gelato resta il prodotto stagionale per eccellenza – commenta Tommaso Rigoni, gelatiere socio Confartigianato Imprese Vicenza-. Un buon gelato è un ottimo alimento per combattere il caldo e, se fatto con materie prime fresche, è adatto a tutto le età. Negli anni abbiamo visto tanti gusti nuovi apparire e poi sparire mentre i classici, frutta e creme, resistono al tempo e alle mode. Chi assapora un gelato artigianale assapora un prodotto che utilizza ingredienti freschi, spesso a km zero, che punta sulla qualità”.

Così come per altri settori, anche quello del gelato artigianale di qualità risente dell’aumento delle materie prime essenziali per la sua produzione. Nel lungo periodo, tra il 2021 e il 2025 si stimano i seguenti aumenti dei prezzi al consumo: per le uova è pari al +43% (+8%, nel breve periodo cioè su giugno 2025), per la frutta al +32% (+2% su giugno 2025), per lo zucchero al +31% (-2% su giugno 2025), per il latte al +25% (-2% su giugno 2025) e per cacao e cioccolato al +22% (stabile rispetto a giugno 2025).

Questo però non scoraggia gli artigiani. A livello nazionale, infatti, al primo trimestre 2026 si contavano 9.345 laboratori di gelateria di cui 6.126 sono gelaterie artigiane ovvero il 65,6% del totale. I laboratori di gelateria si confermano quindi ad elevata vocazione artigiana. In questo quadro va comunque considerato che il perimetro delle attività artigianali relative al mondo del gelato è più ampio, coinvolgendo i segmenti delle pasticcerie che producono dolci con il gelato e dei laboratori che producono gelati senza vendita al dettaglio.

In chiave territoriale, il Veneto con 1.094 laboratori di gelateria, pari all’11,7% del totale nazionale, è secondo solo alla Lombardia (1.587 pari al 17,0% del totale). Il Veneto però si piazza al primo posto, tra le regioni con almeno 400 laboratori di gelato, per il peso dei laboratori di gelateria artigianale sul totale produzione gelato (ovvero i 836 laboratori pari al 76,5% del totale produttori) davanti a Piemonte (580 laboratori, pari al 73,8% del totale) ed Emilia-Romagna (66,3% ovvero 756 laboratori sul totale). A Vicenza, i laboratori di gelateria sono 174 di cui 132 sono gelaterie artigianali, pari al 75,7% del totale, ben più alta della media del 28,7% delle imprese artigiane sul totale economia provinciale.

Sul fronte della ‘ricerca del personale’, per il mese di giugno 2026, le imprese vicentine prevedono 990 entrate di esercenti e addetti nelle attività di ristorazione, con una crescita della domanda del 41,4% rispetto a giugno dello scorso anno, a fronte di una crescita della domanda complessiva delle entrate pari a +3,7% nello stesso periodo. La buona notizia: risulta in calo la difficoltà di reperimento di esercenti e addetti nelle attività di ristorazione che a giugno 2026 è pari a 31% (ovvero manca all’appello una persona su tre richieste) mentre un anno fa era il 52,2%, ben 21,2 punti percentuali in più. Un dato che rispecchia l’andamento complessivo del totale entrate previste nelle imprese: la difficoltà di reperimento di personale scende infatti di 3,6 punti percentuali arrivando al 48,8%.

“La presenza nel nostro territorio di istituti superiori che preparano i ragazzi al mondo della ristorazione e dell’accoglienza è importante perché, contrariamente a quando qualcuno può pensare, anche in questi settori la preparazione è fondamentale – aggiunge Rigoni-. Pensiamo, nel caso delle gelaterie, ai prodotti studiati e preparati per chi ha intolleranze alimentari, o particolari esigenze di dieta. Il consumatore è sempre più attento a quando gli viene proposto e sa riconoscere qualità, competenza e professionalità. E sempre a proposito di gelato, oramai si tratta di un prodotto che si può gustare anche il resto dell’anno”.