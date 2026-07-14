Nuovo ponte di Debba: 12 offerte per la gara d’appalto dei lavori

Vicenza, 14 luglio 2026 – E’ scaduto ieri il termine per la presentazione delle offerte per la gara d’appalto dei lavori di realizzazione del nuovo ponte di Debba: 12 le offerte pervenute, sia da raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) sia da imprese singole, tutte di nazionalità italiana.

Gli uffici provinciali della Stazione Unica Appaltante Qualificata hanno già provveduto alla verifica della documentazione amministrativa (la cosiddetta “busta A”): tutti i partecipanti sono risultati idonei e regolari sotto il profilo documentale.

I prossimi passaggi procedurali prevedono, a stretto giro, la nomina ufficiale della Commissione Giudicatrice, che avrà il compito di valutare dettagliatamente le offerte tecniche (busta B) e, successivamente, le offerte economiche (busta C) per giungere all’aggiudicazione dei lavori.

L’aggiudicazione dei lavori è prevista entro fine 2026.

“La risposta del mercato, con ben 12 offerte, dimostra l’elevato interesse per questa gara. -commenta il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin– Parliamo di un investimento davvero ingente da parte della Provincia, circa 12 milioni di euro, uno sforzo economico straordinario che conferma la nostra volontà di dare risposte concrete a un’esigenza storica del territorio. Auguro buon lavoro alla Commissione Giudicatrice che verrà nominata e che avrà un compito di grande responsabilità: individuare un operatore che garantisca la buona esecuzione di un’opera molto attesa.”

“Il progetto del ponte di Debba -commenta il consigliere provinciale delegato Renzo Marangon– è la dimostrazione di come la collaborazione tra enti e società di servizi possa generare soluzioni intelligenti e di alto livello ingegneristico. Non stiamo solo costruendo un ponte, ma stiamo realizzando una vera e propria arteria vitale per i servizi essenziali del territorio, dall’acqua all’energia, fino alla fibra ottica. La progettazione congiunta con Vi.abilità, Viacqua e VReti ci ha permesso di ottimizzare risorse e cantierizzazione.”

Un’opera strategica: i dettagli del progetto

L’importo complessivo a base di gara è pari a 14.324.412,95 euro. La particolarità dell’opera risiede nella sua natura integrata: il progetto è infatti il frutto di una progettazione congiunta che ha visto collaborare in sinergia Vi.abilità SRL, Viacqua SPA e VReti SPA.

L’infrastruttura non risolverà soltanto i nodi viabilistici dell’area di Debba e, più in generale, della Riviera Berica e dell’est vicentino, ma fungerà da vero e proprio “corridoio tecnologico” per i sottoservizi del territorio.

In particolare:

– il ponte è a 6 campate, lungo 313,4 metri, fa parte di un più ampio asse viario di circa 550 metri

– è prevista una pista ciclopedonale a doppio senso di marcia, separata dalla carreggiata veicolare da un cordolo in calcestruzzo armato

– ammmodernamento dei sottoservizi: il nuovo ponte di Debba è percorso da una dorsale che ospita i sottoservizi. La nuova condotta acquedottistica permette di interconnettere Vicenza unendo la centrale del Moracchino con quella di Bertesina e con la rete consortile dell’area berica. Il gasdotto e l’elettrodotto, tra le altre cose, vengono potenziati con collegamenti alla fibra ottica per un telecontrollo, aumentando la capacità e la funzionalità del sistema.

I lavori di realizzazione del ponte sono una parte, la più corposa, di un quadro economico che tra progettazione, rilievi, acquisizione di aree e altro, ammonta in totale a 19.000.000 di euro così suddivisi: 14.200.000 euro a carico della Provincia (di cui 2.250.000 euro cofinanziati dal Comune di Vicenza), 2.800.000 euro a carico di Vi.Acqua Spa e 2.000.000 di euro a carico di V-Reti Srl per le opere di rispettiva competenza.