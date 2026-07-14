Tir a fuoco in A4: pompieri al lavoro (FOTO)

VICENZA, 14 LUGLIO 2016 – Intorno alle ore 15:15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4, al km 345 in direzione Padova, nel tratto compreso tra Grisignano di Zocco (VI) e Padova Ovest, per l’incendio di un autoarticolato adibito al trasporto di tubazioni in ferro.

Sul posto sono impegnate un’autopompa e un’autobotte della centrale di Padova, con il supporto di un’autobotte del comando di Vicenza. I Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del mezzo. Illeso il conducente.

Sul posto sono presenti anche il personale concessionario dell’autostrada e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità.

Al momento il traffico scorre sulla sola corsia di sorpasso, con rallentamenti nel tratto interessato. Sono in corso le operazioni di bonifica e di rimozione del mezzo.