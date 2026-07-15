Investito dal trattore guidato dal figlio, muore a 75 anni

Padova, 15 luglio 2026 – Un uomo di 75 anni è morto ieri sera all’ospedale di Padova dopo essere stato investito in retromarcia da un trattore condotto dal figlio, nell’azienda agricola e di allevamento di cui era titolare a Brugine, in provincia di Padova. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 17, durante le operazioni di carico e scarico di cereali. L’uomo era stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. L’area e il mezzo agricolo sono stati sequestrati; i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Agna.