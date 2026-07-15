SALUTE e SANITÀ
15 Luglio 2026 - 10.54

Tumore al seno, in Italia sopravvivono 9 donne su 10: lo studio Iov-Irccs con l’Oms su Nature Medicine

Nicoletta Ugolini
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VENETO, 15 LUGLIO 2026 – Il medico oncologo Fabio Girardi, della Uoc Oncologia 2 dell’Istituto Oncologico Veneto Irccs, ha coordinato come consulente dell’Oms uno studio internazionale sulla sopravvivenza al tumore della mammella, pubblicato su Nature Medicine. La ricerca ha stimato la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi in tutti i 194 Stati membri dell’Oms, nel periodo 2017-2021.

I risultati mostrano forti divari tra i Paesi: in Italia, grazie al Servizio Sanitario Nazionale e ai programmi di screening mammografico, quasi nove donne su dieci sono vive a cinque anni dalla diagnosi; in alcune aree dell’Africa la quota scende a circa tre su dieci, per la scarsa diffusione della diagnosi precoce e l’accesso limitato alle cure.

“Essere protagonisti di un lavoro pubblicato su Nature Medicine e sviluppato con l’Oms è motivo di grande orgoglio”, dichiara Patrizia Simionato, Direttore Generale dello Iov-Irccs. “La ricerca può tradursi in strumenti concreti per migliorare le politiche sanitarie, con ricadute positive per le pazienti in tutto il mondo.”

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