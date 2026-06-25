Veneto – Rimosso tumore gigante di oltre 20 chili: salvato il paziente

Un intervento chirurgico di straordinaria complessità è stato portato a termine all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove un’équipe multidisciplinare ha asportato con successo un tumore maligno di oltre 20 chilogrammi da un paziente ottantaduenne.

A sottolineare l’importanza del risultato raggiunto è il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, che ha espresso il proprio plauso ai professionisti coinvolti.

“A Treviso è stato portato a termine un complesso intervento chirurgico che è stato possibile grazie ad una forte intesa multidisciplinare tra le varie equipe coinvolte. La rimozione di un tumore di oltre 20 chili richiede grandi capacità operatorie che i chirurghi, gli urologi e gli anestesisti del Ca’ Foncello hanno dimostrato di possedere e saper mettere in campo a beneficio dei pazienti. Esprimo i miei complimenti ai primari Massani, Mangano, Zanatta e a tutti i loro collaboratori per l’importante risultato raggiunto”.

L’operazione ha richiesto il lavoro congiunto di diverse équipe specialistiche e si è conclusa con l’asportazione della massa tumorale particolarmente voluminosa, in un caso clinico di elevata complessità.

“Auguro al paziente di rimettersi presto dall’operazione – conclude Stefani -. Un augurio che si può fare grazie al buon lavoro condotto con una stretta sinergia tra professionisti di grande perizia. La rimozione di una massa di così grandi dimensioni non è un intervento comune ma sono fiero di constatare ancora una volta che nel Veneto possiamo contare su personale medico e infermieristico altamente preparato e qualificato. Professionisti a cui va la nostra gratitudine”.

Il presidente della Regione ha quindi evidenziato il valore della collaborazione tra le diverse professionalità sanitarie coinvolte e la qualità delle competenze presenti nella sanità veneta, che hanno reso possibile il successo di un intervento eccezionale per difficoltà e dimensioni della massa rimossa.